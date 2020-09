Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Segeberg

Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten

Bad Segberg (ots)

Am 10.09.2020, gegen 13.10 Uhr, ist in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten in der Hamburger Straße ein Feuer ausgebrochen.

Das Feuer zerstörte das Obergeschoss und den Dachstuhl. Die Wohnungsinhaberin konnte sich mit ihrem Kleinkind unverletzt in Sicherheit bringen. Weitere Bewohner hielten sich zur Brandausbruchzeit nicht im Objekt auf.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. Das Gebäude ist durch Löschwasser beschädigt und nicht mehr bewohnbar.

Der Sachschaden am Gebäude wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Segeberg hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

