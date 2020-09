Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn. Geparkter Pkw Audi in der Straße Am Freibad durch Tritte und Reifenstecherei beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

In der Straße Am Freibad 25 (Quickborn) ist es am Mittwoch, 09.09.2020, zwischen 21.45 und 22.05 Uhr zu einer massiven Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht.

Das Fahrzeug, ein dunkelroter Pkw der Marke Audi, Typ 80, war am Fahrbahnrand abgestellt, als Unbekannte im relativ kurzen Tatzeitraum zwei Reifen zerstochen und mit mehreren Fußtritten gegen das Fahrzeug massive Beschädigungen herbeigeführt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04106/63000 der Polizei Quickborn mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell