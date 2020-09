Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm - Angeblicher Munitionsfund löst Polizeieinsatz aus

Bad Segeberg (ots)

Am 11.09.2020 gegen 09:05 Uhr, wurde bei Erdarbeiten auf einem Privatgrundstück in der Mühlenstraße (Hartenholm, Krs. Segeberg) ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden, bei dem es sich vom Erscheinungsbild her um eine alte Mine handeln konnte.

Die Arbeiten wurden von den Mitarbeitern einer Baufirma unverzüglich und richtigerweise eingestellt und die Polizei informiert. Mittels Bildübertragung entschieden die Fachkräfte vom Kampfmittelräumdienst (KMRD) sodann, den Bereich in einem Radius von 300 Metern abzusperren und den Fahrzeugverkehr entlang der Landesstraße 79 umzuleiten.

An der Einmündung zur Dorfstraße und an der Einmündung Richtung Struvenhütten wurde der Verkehr abgeleitet und der Heuweg gesperrt.

Drei angrenzende Anwohner wurden aufgefordert, in Ihren Häusern zu verbleiben, da nach Rückmeldung des KMRD eine vorsorgliche Evakuierung dieser Häuser nicht notwendig war.

Nach einer Untersuchung des Gegenstandes konnte um 10:22 Uhr von den Mitarbeitern des KMRD Entwarnung gegeben werden. Bei dem Gegenstand handelte es sich letztlich nicht um eine mutmaßliche Tretmine, sondern um eine stark verwitterte Radkappe aus Metall.

