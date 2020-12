Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Nach Verstoß gegen das Rückkehrverbot muss Mann ins Gewahrsam

GevelsbergGevelsberg (ots)

Ein 20-jähriger Gevelsberger verstieß am Dienstagmorgen zum wiederholten Male gegen ein Rückkehrverbot. Es war ihm gegenüber ausgesprochen worden, da er mehrmals seine Mutter angegangen war. Auch dieses Mal war der 20-Jährige sehr aggressiv, so dass die Mutter die Polizei informierte. Der Mann konnte im Bad der Wohnung durch die Beamten angetroffen werden. Er leistete den Anweisungen Folge und ließ sich widerstandslos zum Streifenwagen bringen. Zur Verhinderung weiterer Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetzt wurde er in das Polizeigewahrsam in Ennepetal gebracht.

