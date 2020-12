Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Betrunken am Steuer

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am 15.12. gegen 17:15 Uhr meldete ein Zeuge einen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw in Schlangenlinien über die Mittelstraße gefahren sei. Polizeibeamte trafen den Halter des Pkw an seiner Anschrift an. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde der 51-Jährige Sprockhöveler zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht. Gegen diese Maßnahme sperrte er sich und ging die Polizisten lautstark an. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

