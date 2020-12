Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fahndung mit Hubschrauber nach Einbruch

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am 14.12. gegen 17 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Hölterstraße ein und stiegen durch diese in das Haus ein. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Bargeld. Eine Bewohnerin, die sich zu dem Zeitpunkt im Dachgeschoss aufhielt, machte sich nicht bemerkbar sondern informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatten die Täter sich bereits entfernt. Trotz eingeleiteter Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers konnten sie im Umfeld nicht mehr festgestellt werden.

