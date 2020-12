Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Gemeindebüro, Geschenke entwendet

EnnepetalEnnepetal (ots)

Im Zeitraum vom 12.12., 11:30 Uhr, bis zum 13.12., 08:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde an der Kirchstraße ein. Im Gebäude brachen sie das Büro auf, wo sie unter anderem Wichtelgeschenke, Bargeld und den Schlüssel des Gemeindefahrzeugs an sich nahmen. Im Folgenden entwendeten sie auch das Fahrzeug und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Pkw wurde bereits am Sonntag durch eine aufmerksame Zeugin in der Kahlenbecker Straße aufgefunden, er wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell