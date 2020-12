Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Wohnungseinbruch in der Haßlinghauser Straße

SchwelmSchwelm (ots)

Am Samstag, den 12.12.2020, in der Zeit zwischen 13.10 Uhr und 18.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Haßlinghauser Straße ein. Hier schlugen sie zunächst die Scheibe einer Balkontür ein und gelangten so in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Täter einige Schränke und Schubladen bevor sie unerkannt flüchteten. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

