POL-PPWP: Auto kollidiert mit Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

Beim Verlassen eines Parkplatzes ist ein Autofahrer am Samstag in der Hohenecker Straße mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr, als der 72-jährige Autofahrer den Parkplatz eines Baumarktes verlassen und nach rechts auf die Hohenecker Straße auffahren wollte. Dabei übersah der Mann einen von rechts kommenden Radfahrer, der in der falschen Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-jährige Radler stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Auto und Fahrrad wurden bei der Kollision beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

