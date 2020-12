Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Motorradfahrer gestürzt

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am 10.12. gegen 08:50 Uhr beabsichtigte ein 28-jähriger Sprockhöveler mit seinem Motorrad vom Fritz-Lehmhaus-Weg nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Aufgrund von Fahrbahnglätte stürzte er jedoch mit seinem Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell