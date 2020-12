Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Keller

In der Nacht vom 09. auf den 10.12. brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhauses am Obersohler Weg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Keller. Sie betraten sie die Wohnräume nicht, entwendeten aus dem Keller jedoch mehrere Flaschen alkoholischer Getränke.

