Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Osterkamp

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am Samstag, den 12.12.2020, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18:10 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und gelangetn so in das Objekt. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Schmuck und Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten.

