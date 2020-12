Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Display und GPS-Sender aus Traktor ausgebaut

WillebadessenWillebadessen (ots)

In Willebadessen-Altenheerse sind aus seinem Traktor ein Fahrdisplay und ein GPS-Sender ausgebaut und entwendet worden. Beides gehört zu einer digitalen Steuereinheit des Traktors und hat einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich. Der Traktor, der im Bereich der Straße "Im Fleek" abgestellt war, war zuletzt für einige Tage nicht in Betrieb. Der mögliche Tatzeitraum kann daher nur zwischen Donnerstag, 26. November, nach 16 Uhr, bis Mittwoch, 2. Dezember, gegen 12 Uhr, eingegrenzt werden. Um Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

