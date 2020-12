Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Warburg

WarburgWarburg (ots)

Nach einem Einbruch in einen Betrieb für Heizungs- und Sanitärinstallationen in Warburg, der sich am 1. Juli 2020 ereignete, sucht die Polizei Höxter nun nach einem Beschluss des Amtsgerichtes öffentlich mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Am Mittwoch, 1. Juli, hebelten in der Zeit zwischen 0:10 Uhr und 2:10 Uhr zwei bisher unbekannte männliche Tatverdächtige zwei Türen des Betriebes in der Papenheimer Straße auf und gelangten so in die Büroräume. Dort wurden gezielt zwei Fahrzeugschlüssel von Firmenfahrzeugen entwendet. Mit einem Fahrzeug entfernten sich die Täter. Weiterhin wurde Bargeld entwendet. Durch eine Außenkamera wurde einer der Tatverdächtigen aufgezeichnet.

Am 10.08.2020 wurde das entwendete Fahrzeug in Bielefeld aufgefunden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4677598).

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Höxter , Telefon 05271/962-0.

Die Fotos sind abrufbar im Fahndungsportal der Polizei NRW unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/warburg-geschaeftseinbruch-diebstahl-von-kraftfahrzeugen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell