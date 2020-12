Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Täter erbeuteten Bargeld bei Einbruch in Beverungen

BeverungenBeverungen (ots)

Am Mittwoch, 02. Dezember, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Beverungen ein und stahlen Bargeld. Der Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kapellenberg fand im Zeitraum von 14 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Kriminalpolizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell