Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

SchwelmSchwelm (ots)

Am Samstag, 12.12.20, um 16:10 Uhr, befuhr eine 27 jährige Schwelmerin mit ihrem Opel die Carl-vom-Hagen-Straße und beabsichtigte nach Links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurantes abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines ihr entgegen kommenden 44 jährigen Schwelmers, der die Straße mit seinem Chevrolet in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beiden Fahrzeugführer schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR.

