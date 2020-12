Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Supermarkteinbruch in der Voerder Straße

EnnepetalEnnepetal (ots)

In der Zeit von Samstag. den 12.12.2020, 22 Uhr bis Sonntag, den 13.12.2020 4 Uhr brachen unbekannte Täter in den Backshop eines Supermarktes in der Voerder Straße ein. Im im dazugehörigen Büroraum durchsuchten der oder die Täter unter anderen einen Spind und dessen Einschübe vermutlich nach Wertgegenständen. Ob die geflüchteten Täter Beute machen konnten, wird derzeit noch ermittelt.

