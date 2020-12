Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Mehrere Pkw beschädigt

HattingenHattingen (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12.12. beschädigten unbekannte Täter zwei Pkw, die in der Feldstraße geparkt standen, indem sie sie mit gelber und roter Farbe besprühten. Ein weiterer Pkw wurde im Buchenweg beschädigt. Hinweise an die Polizei bitte unter 02324-9166-6000.

