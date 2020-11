Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Bürogebäude

GronauGronau (ots)

In ein Bürogebäude an der Henschelstraße sind Unbekannte in Gronau eingebrochen. Hebelversuche führten wohl nicht zum Erfolg, so schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangte auf diesem Wege in das Gebäude. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 06.00 Uhr. Die Kripo in Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

