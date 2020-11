Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Borken

Am Donnerstagmorgen kam es auf dem Nordring in Höhe der Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 57-jähriger Borkener und ein 17-jähriger Heidener beteiligt waren. Um 05.25 Uhr fuhr der 57-Jährige mit seinem Wagen vom Parkstreifen auf die Fahrbahn in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte unmittelbar zu wenden. Dabei übersah er den Jugendlichen, der die Straße "Nordring" mit seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Seitenscheiben des Autos noch beschlagen waren. Auch funktionierte das Abblendlicht des Rollers nicht, so dass nur das Standlicht eingeschaltet war.

