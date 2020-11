Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Corona-Schutzverordnung verstoßen

BorkenBorken (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend ein Treffen von vier Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren aufgelöst, die gemeinsam auf einer Parkbank auf einem Spielplatz an der Bolkenhainer Straße saßen. Die vier Personen wohnen alle in unterschiedlichen Haushalten und verstießen somit gegen die Regelung zum Mindestabstand. Jeder muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Auch wenn der Wunsch nach Abwechslung und Gemeinsamkeit bei vielen Menschen derzeit verständlicherweise groß ist: Nur wer sich an die Regeln der Coronaschutzverordnung hält, trägt dazu bei, eine weitere Ausweitung der gefährlichen Krankheit zu verhindern. Die Polizei appelliert daher alle geltenden Bestimmungen einzuhalten und auf unnötige Kontakte und unzulässige öffentliche Treffen zu verzichten.

