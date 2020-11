Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mercedes angefahren

GronauGronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro hat ein Unbekannter auf der Enscheder Straße an einem Mercedes-Benz hinterlassen. Das blaue Fahrzeug der Baureihe "C-Klasse" stand am rechten Straßenrand in Richtung Enschede gesehen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 00.40 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell