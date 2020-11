Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

AhausAhaus (ots)

Zu einem Sachschaden im dreistelligen Bereich führte ein Verkehrsunfall am Mittwoch in Ahaus. Eine 37-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Auto die Hocksstraße aus Richtung Holthues Hoff kommend in Richtung Fuistingstraße, als ein Radfahrer ihren Weg kreuzte. Der Unbekannte war auf der Lehmkösterstraße aus Richtung Wessumer Straße kommend in Richtung Hocksstraße unterwegs. In der Einmündung Lehmkösterstraße/Hocksstraße kam es zum Zusammenstoß. Nach einem kurzen Gespräch habe sich der Radfahrer entfernt, da er für die Schule lernen müsse, so die 37-Jährige. Später stellte sich heraus, dass an dem Auto ein Schaden entstanden ist. Den Radfahrer beschrieb die Geschädigte wie folgt: Circa 180 bis 185 groß, schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare. Er trug eine braune Jacke und war mit einem grauen Rad unterwegs. Die Polizei bittet den Radfahrer und mögliche Zeugen sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell