Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rüttelplatte entwendet

AhausAhaus (ots)

Eine schwarze Rüttelplatte der Marke Ammann entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Wessum. Das schwere Arbeitsgerät stand an der Weberstraße. Die Täter schlugen von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.15 Uhr, zu. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

