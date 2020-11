Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zusammenstoß beim Abbiegen

RaesfeldRaesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 73-Jähriger am Donnerstag bei einem Unfall in Raesfeld erlitten. Der Schermbecker befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Roller die Straße Werlo in Fahrtrichtung Rhader Straße und beabsichtigte dort nach rechts auf die Rhader Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Wagen einer 47-jährigen Dorstenerin, die die Rhader Straße in Fahrtrichtung Erle befuhr und die Fahrzeuge kollidierten. Rettungskräfte brachten den Schermbecker in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

