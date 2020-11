Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Geschäft

BorkenBorken (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in ein Gartencenter am Dülmener Weg ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

