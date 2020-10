Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit mehr als 2,3 Promille hinterm Steuer

Olpe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag (20. Oktober) gegen 18.30 Uhr haben Beamte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin auf der Rehringhauser Straße angetroffen, die unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol stand. Zunächst befuhr sie "auffällig vorsichtig" und in leichten Schlangenlinien die Straße in Richtung "Im Osterseifen". Daher wollte eine Streifenwagenbesatzung sie anhalten und kontrollieren. Erst nachdem die Beamten mehrfach Anhaltezeichen gaben, hielt sie an. Bei der Kontrolle vernahmen die Beamten bereits Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest wies einen Wert von mehr als 2,3 Promille auf. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Beschuldigte über keinen Führerschein verfügte. Die Beamten nahmen sie zur Blutprobenentnahme mit auf die Polizeiwache und untersagten die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Sie schrieben eine Anzeige gegen die 32-Jährige sowie die Pkw-Halterin.

