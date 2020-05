Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 145 vom 24.05.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven-Doveren - Einbruch in Wohnung

Im Tatzeitraum Freitag, 22.05.2020, 22:30 Uhr bis Samstag, 23.05.2020, 20:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße Doverhahn ein. Ob die Täter etwas erbeuteten stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hückelhoven-Kleingladbach - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten am 24.05.2020, gegen 01:40 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Palandstraße einzudringen. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst, wodurch die Täter vermutlich von der weiteren Tatbegehung abgehalten wurden.

Geilenkirchen - Mofa entwendet

In der Zeit vom 22.05.2020 (Freitag), 16:00 Uhr bis 23.05.2020 (Samstag), 20:00 Uhr wurde ein Mofa, das auf der Bachstraße abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Erkelenz - Diebstahl eines Pkw

Unbekannte entwendeten in Nacht vom 22.05.2020 auf den 23.05.2020 einen auf der Gewerbestraße Süd abgestellten Pkw der Marke Mercedes.

Diebstähle an bzw. aus Kraftfahrzeugen

Heinsberg-Grebben

Am 23.05.2020, gegen 03:40 Uhr wurden durch einen Zeugen vier jugendliche Personen beobachtet, als sie in einen auf der Albert-Schweitzer-Straße parkenden Pkw eindrangen und anschließend von der Örtlichkeit flüchteten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme nicht fest. Aus einem weiteren auf der Albert-Schweitzer-Straße geparkten Pkw wurde u.a. ein Navigationsgerät sowie Bargeld entwendet.

Heinsberg

Im Zeitraum 22.05.2020, 21:00 Uhr bis 23.05.2020, 06:00 Uhr entwenden bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines auf der Unterbrucher Straße abgestellten Pkw.

Waldfeucht-Haaren Von einem Traktor, der auf der Straße Haaserdriesch abgestellt war, wurden in der Zeit vom 09.05.2020 bis 23.05.2020, 16:30 Uhr diverse Anbauteile sowie Kraftstoff entwendet.

Erkelenz-Gerderath

In der Nacht vom 22.05.2020 auf den 23.05.2020 drangen bislang unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge ein, die auf der Straße An der Wolfskaul und auf dem Barbararing abgestellt waren und entwendeten daraus u.a. Zigaretten sowie eine Geldbörse.

Wassenberg-Myhl

Auf der Hochfeldstraße drangen Unbekannte in zwei Pkw ein. Aus einem der Fahrzeuge wurde ein Fernglas entwendet. Die Taten ereigneten sich in der Nacht vom 22.05.2020 auf den 23.05.2020.

