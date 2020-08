POL-ME: Polizeiliche Führungskräfte im Rathaus vorgestellt - Monheim am Rhein - 2008077

Polizei Mettmann

Frauen in der Polizei in gehobenen Führungspositionen sind im Land NRW immer noch keine Selbstverständlichkeit. Demnach war es für Landrat Thomas Hendele eine Premiere, als er am Mittwochnachmittag (12. August 2020) in Begleitung von gleich zwei weiblichen Führungskräften seiner Kreispolizeibehörde das Rathaus der Stadt Monheim am Rhein besuchte, wo sie von Bürgermeister Daniel Zimmermann empfangen wurden.

Zunächst schätzte sich Landrat Thomas Hendele besonders glücklich, die neue Abteilungsleiterin der Polizei, Leitende Polizeidirektorin (LPD'in) Ursula Holz, persönlich vorstellen zu können. Sie ist seit dem 01.07.2020 für insgesamt rund 800 Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Mettmann verantwortlich (siehe dazu unsere Pressemitteilung / ots vom 20.07.2020 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4657299).

Der offiziellen Vorstellung von Frau Holz als neue Abteilungsleiterin der Polizei im Kreis Mettmann schloss sich dann ein offener Meinungsaustausch zur aktuellen Zusammenarbeit von Polizei und Stadtverwaltung in Monheim am Rhein an. Landrat Hendele und Bürgermeister Zimmermann hatten sich darauf verständigt, sich über die Kooperation zwischen der Polizei und der städtischen Ordnungsbehörde auszutauschen. Hierzu wurden Polizei-Chef Hendele und LPD'in Holz von Polizeihauptkommissarin (PHK'in) Patricia Aillaud, der noch relativ neuen Leiterin der Polizeiwache in Monheim am Rhein, gleichzeitig Regionalbeauftragte und Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, persönlich begleitet. PHK'in Aillaud ist erst seit Januar 2020 in dieser Funktion, hat hier seitdem aber schon viele Erfahrungen sammeln können (vorgestellt wurde sie mit Pressemitteilung / ots vom 29.01.2020 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4505959). Ebenso anwesend war die Leiterin des Ordnungsamtes, Frau Anke Bitsch, welche als zukünftiges Bindeglied für die angestrebte Zusammenarbeit fungieren wird.

Die Gespräche führten schnell zum einstimmigen Ergebnis, dass eine erfolgreiche Umsetzung gemeinsamer Aufgaben und Ziele, ob in bewährter Ordnungspartnerschaft, gemeinsamen Einsätzen oder auch in der alltäglichen Aufgabenwahrnehmung, nur in vertrauensvoller und immer wieder konstruktiv abgestimmter Zusammenarbeit von Polizei und Stadt gewährleistet werden kann. Gemeinsam möchte man die bereits jetzt konstruktive Gesprächsbasis in weiteren Treffen vertiefen. Eine zukünftig noch intensivere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen städtischen Institutionen und der örtlichen Polizeivertretung soll die Möglichkeit eröffnen, Problemfelder in der Stadt frühzeitig zu erkennen und gemeinsam bewerten zu können. Ziel aller Beteiligten ist es, gemeinsam die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Monheim am Rhein zu vertreten.

