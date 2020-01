POL-ME: Neue Leiterin der Polizeiwache stellte sich vor - Monheim - 2001157

Polizei Mettmann

Neue Leiterin der Polizeiwache stellte sich vor - Monheim - 2001157

Mettmann

Seit wenigen Tagen steht die Polizeiwache in Monheim am Rhein unter neuer Leitung. Die 45-jährige Polizeihauptkommissarin Patricia Aillaud hat dort die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Dirk Dünchheim übernommen, der erst kürzlich vollkommen überraschend und leider viel zu früh verstorben ist. Heute stellte sich die neue Amtsinhaberin beim Bürgermeister der Stadt Monheim, Herrn Daniel Zimmermann vor. Begleitet wurde sie dabei von ihren beiden Vorgesetzten, Landrat Thomas Hendele, Behördenleiter der Kreispolizei, sowie dem Leiter der Polizeiabteilung Gefahrenabwehr im Kreis Mettmann, Polizeidirektor Rolf-Peter Hoppe.

Zum heutigen Antrittsbesuch im Rathaus der Stadt Monheim berichtet diese mit eigener Pressemitteilung, welche wir an dieser Stelle gerne weitergeben:

"Patricia Aillaud stellt sich als neue Leiterin der Monheimer Polizeiwache vor

- Polizeihauptkommissarin leitet die Wache an der Friedrichstraße seit Januar -

Monheim am Rhein. Patricia Aillaud engagiert sich täglich für die Sicherheit der Monheimerinnen und Monheimer. Als neue Leiterin der Monheimer Polizeiwache hat sie sich jetzt in Begleitung von Landrat Thomas Hendele und Rolf-Peter Hoppe, Direktionsleiter der Polizei, bei Bürgermeister Daniel Zimmermann vorgestellt.

Die 45-jährige ist seit Anfang Januar an der Friedrichstraße im Einsatz. 1994 trat sie in den Polizeidienst ein, zunächst bei der Landespolizei. Nach ihrer Ausbildung in Köln wechselte sie in den Kreis Mettmann und kam nach Stationen in Erkrath und Langenfeld 2004 auch für drei Jahre als Dienstgruppenleiterin nach Monheim am Rhein. Nach ihrer ersten Monheimer Station war Aillaud unter anderem als Dienstgruppenleiterin in Ratingen und Langenfeld und zuletzt als Regionalbeauftragte und Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes für Heiligenhaus tätig. In der gleichen Funktion kommt sie nun zurück nach Monheim am Rhein. "Das fühlt sich sehr vertraut an und das ist das Gute daran", freut sich Aillaud.

Die erste große Herausforderung werden die Einsätze rund um die jecken Tage sein. Darüber hinaus sind die Schwerpunkte in Monheim am Rhein ähnlich wie in den anderen Städten des Kreises. "Es gibt leider genug Baustellen", weiß Landrat Thomas Hendele. Neben der Clan-Kriminalität seien vor allem Straftaten gegen Ältere, sogenannte Enkeltricks oder falsche Beamte, ein Problem. In ihrer 25-jährigen Polizei-Karriere hat auch Patricia Aillaud viele Erfahrungen mit betrogenen Seniorinnen und Senioren gemacht: "Da sind wir fast persönlich beleidigt. Zum einen ist es unsäglich, wie mit Menschen umgegangen wird. Und zum anderen geht das Vertrauen in die echte Polizei verloren." Da vor allem einsame Seniorinnen und Senioren betroffen seien, versucht die Polizei mögliche Opfer mit Hausbesuchen zu erreichen.

Am neuen und doch bekannten Arbeitsort ist Aillaud mittlerweile gut angekommen: "Viele Kolleginnen und Kollegen, die hier viel Erfahrung haben, kannte ich schon persönlich - das macht's mir einfach. Wenn ich mir einen Ort für meine neue Stelle hätte aussuchen dürfen, wäre es Monheim gewesen", sagt sie und lächelt. (bh)"

