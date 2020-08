Polizei Mettmann

POL-ME: Zeugensuche nach tödlichem Unfall eines Fahrradfahrers - Ratingen - 2008075

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Bereits mit unserer Pressemitteilung / ots 2008074 vom gestrigen Tag ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4678899 / auch als PDF in Anlage ) berichteten wir zeitnah von einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Volkardeyer Straße in Ratingen-West, der sich dort am Donnerstagnachmittag des 13.08.2020 gegen 14.45 Uhr ereignete.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den genauen Unfallabläufen dauern beim zuständigen Verkehrskommissariat aktuell weiterhin an. Dabei hoffen die dortigen Ermittlerinnen und Ermittler auch auf weitere Hinweise bisher noch unbekannter Unfallzeugen. Besonders froh wäre man über die eigenständige Meldung einer bislang noch nicht namentlich bekannten Zeugin, welche schon bei der ersten Betreuung der Unfallopfer anwesend und aktiv war, bei der polizeilichen Unfallaufnahme wenig später aber nicht mehr angetroffen und identifiziert werden konnte. Diese junge Frau, wie auch alle anderen bisher noch nicht bekannten Zeugen, werden dringend gebeten, sich zu melden und dazu mit der Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, zeitnah in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell