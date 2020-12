Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Leichter Auffahrunfall an Ampel

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 14.12. gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Loher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Aufgrund einer rot zeigenden Ampel hielten ein 71-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Seat und eine 29-jährige Gevelsbergerin in ihrem Pkw Ford hintereinander an. Als die 29-Jährige von der Bremse abrutschte, rollte ihr Pkw aufgrund des Straßengefälles auf den Seat auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Seat leicht verletzt, sie wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell