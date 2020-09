Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ponton abgeschleppt

Bild-Infos

Download

Meppen (ots)

Am Donnerstagmorgen meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei einen Arbeitsponton auf der Hase, der Richtung Dortmund-Ems-Kanal trieb. Die Beamten der Wasserschutzpolizei Meppen konnten den Ponton frühzeitig sichern, ehe er zur Gefahr für die Sport- und Berufsschifffahrt wurde. Mit dem Dienstboot wurde er abgeschleppt und wieder zur Baustelle an der Brücke Riedemannstraße in Meppen gebracht. Ob der Ponton mangels Sicherung oder durch Einwirkung unbekannter Dritter abtrieb, wird derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell