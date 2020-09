Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Räuber fordert Geld

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es im Mühlendamm in Nordhorn zu einem Raub. Ein 20-Jähriger war gegen 00.15 Uhr zu Fuß in Richtung Burgstraße unterwegs. In Höhe der Treppe zum Stadtpark wurde er von einer unbekannten Person angesprochen. Als der junge Mann seinen Weg fortsetzen wollte, lief der Täter ihm hinterher und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er das Opfer mit einem Messer. Nachdem er das Geld erhalten hatte, flüchtete der Räuber auf einem Fahrrad in Richtung Bentheimer Straße. Der Täter wird als circa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

