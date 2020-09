Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kind verletzt

Haselünne (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde auf der Hammer Straße in Höhe des Hallenbades in Haselünne ein Kind verletzt. Gegen 7.30 Uhr musste eine 11-jährige Radfahrerin an dem dortigen Zebrastreifen warten. Dabei wurde sie von einem unbekannten Jugendlichen gebeten Platz zu machen. Dies war dem Mädchen nicht möglich. Daraufhin schubste der junge Mann sie vom Fahrrad. Die 11-Jährige fiel auf die Straße und verletzte sich. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 entgegen.

