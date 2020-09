Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Geld bei Raubüberfall gestohlen

Lingen (ots)

Am Mittwochmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus an der von-Stülpnagel-Straße in Lingen zu einem Raubüberfall. Gegen 12.30 Uhr klingelten zwei maskierte Täter an einer dortigen Wohnungstür. Eine 47-jährige Frau, die in der Wohnung ihrer Tochter auf die Enkelkinder aufpasste, öffnete die Tür. Die Unbekannten bedrohten sie mit einem Messer, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld mit samt dazugehöriger Behälter. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide Männer werden als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Sie trugen schwarze Hosen, dünne Jacken sowie schwarze Handschuhe und Sturmhauben. Die ebenfalls schwarzen Turnschuhe der Täter waren mit Plastikfolie umwickelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell