Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Fahrrad beschädigt

Haren (ots)

Am Dienstagvormittag wurde an der Bischof-Demann-Straße in Haren ein Fahrrad angegangen. Das Sportrad der Marke "Stevens" war zwischen 7.50 und 13.20 Uhr beim Fahrradständer der dortigen Schule abgestellt und wurde von unbekannten Tätern beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

