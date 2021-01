Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Blauer VW Fox beschädigt

Klein-NetterdenKlein-Netterden (ots)

Am Montag (4. Januar 2020) zwischen 06:00 und 14:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen blauen VW Fox, der auf einem Parkstreifen an der s-Heerenberger Straße auf Höhe Hausnummer 380 abgestellt war. Den Spuren nach könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Kleinkraftrad (Roller etc.) gehandelt haben, mit dem der unbekannte Fahrer offenbar auf dem Geh- und Radweg in Richtung S-Heerenberg unterwegs war. Bei der Kollision mit dem VW entstand ein Schaden an der Fahrertür des Autos. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und nahm kurz darauf zwei Personen an dem Wagen wahr. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

