POL-HA: 36-Jähriger legt Kennzeichen nur hinter Scheiben

Hagen (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:50 Uhr wurden durch den Verkehrsdienst der Polizei Hagen auf der Elseyer Straße Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. In Höhe des Alemannenweg sahen die eingesetzten Beamten einen schwarzen BMW, der augenscheinlich keine Kennzeichen angebracht hatte. Sie hielten das Auto deshalb an und stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 36-jährige Fahrer die Kennzeichen von innen hinter die Windschutz- sowie Heckscheibe gelegt hatte. Die Kennzeichen waren zudem von außen schlecht erkennbar aufgrund einer Verdunklungsfolie. Der Mann erklärte den Polizisten, dass er gerade von der Zulassungsstelle in Hagen / Hohenlimburg gekommen sei und hier keine Möglichkeit gehabt habe, die Kennzeichen am Fahrzeug ordnungsgemäß anzubringen. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Immer mal wieder positionieren Fahrzeugführer ihre Kennzeichen hinter die Heck- oder Windschutzscheibe. Diese können dann zum Beispiel bei Dunkelheit, einer Verkehrsunfallflucht, einer Geschwindigkeitskontrolle etc. schlecht oder gar nicht erkannt und abgelesen werden. Die Polizei Hagen weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Fahrt mit Fahrzeugen, bei denen die Kennzeichen falsch oder gar nicht angebrachte sind, nicht zulässig ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Diese wird konsequent geahndet. (ra)

