POL-UL: (UL) Ulm - Unfall wirft Fragen auf

Zwei Fahrzeuge stießen am Dienstag in Ulm zusammen.

Ulm (ots)

Ungeklärt ist der Hergang eines Unfall, der gegen 16.25 Uhr auf der Ehinger-Tor Kreuzung passierte: Ersten Erkenntnissen zufolge war ein BMW in der Wagnerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Mercedes. Auf der Kreuzung stießen die Pkw zusammen. Wer auf welcher Spur unterwegs war, wissen die Ermittler noch nicht. Der 23-jährige Lenker des BMW trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4.500 Euro. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und will wissen, welches Fahrzeug auf welcher Spur unterwegs war und wer den Unfall verursacht hat.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

