Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Straße gesperrt

Nach einem Unfall am Dienstag in Heidenheim sorgte ein Laster für Behinderungen.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr fuhr der 39-Jährige in der St. Pöltener Straße. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Ford. Er stieß gegen einen MAN Laster, der gerade in die Bärenstraße abbog. Dabei wurde die Hydraulik des Laster beschädigt und er konnte nicht mehr weiter fahren. Dadurch kam es für etwa 1,5 Stunden zu Behinderungen auf der St. Pöltener Straße. Verletzte gab es nicht. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

+++++++ 0058889

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell