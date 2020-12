Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstähle in Lebensmittel- und Elektromarkt (55,56/0212)

SpeyerSpeyer (ots)

01.12.2020, 15:00 und 16:25 Uhr

Am Dienstag konnten ein Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes Am Rübsamenwühl gegen 15:00 Uhr einen 21- und einen 22-Jährigen Mann aus Speyer dabei beobachten, wie diese Waren im Gesamtwert von 86EUR unter ihrer Kleidung versteckten. Ein 28-Jähriger Begleiter positionierte sich dabei so, dass die beiden anderen sichtgeschützt agieren konnten. Nach Passieren des Kassenbereichs wurden die Personen angesprochen und händigten daraufhin die nichtbezahlten Waren wieder aus. Die drei Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

In einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße konnte gegen 16:25 Uhr ein Jugendlicher dabei beobachtet werden, wie er Elektroartikel im Wert von 41EUR in seine Jackentasche packte. Auch er händigte nach Ansprache durch einen Ladendetektiv die Waren wieder aus. Der jugendliche Ladendieb wurde im Anschluss durch die Polizei an seine Mutter überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell