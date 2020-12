Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel aus Jackentasche entwendet (37/0212)

SpeyerSpeyer (ots)

01.12.2020, 11:30

Zum Diebstahl des Geldbeutels eines 46-jährigen Speyerers kam es am Dienstag gegen 11:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Else-Krieg-Straße. Der Geschädigte verließ nach Bezahlung seines Einkaufs das Geschäft und wollte dann den Einkaufswagen-Jeton in seinen Geldbeutel verstauen. Hierbei stellte er fest, dass ihm der Geldbeutel nach seinem Bezahlvorgang unbemerkt aus seiner Jackentaschen entwendet wurde. Im Geldbeutel befand sich Bargeld in mittlerer 3-stelliger Höhe sowie Bankkarten. Beim Sperren der Karten wurde bekannte, dass es zwischenzeitlich zu drei gescheiterten Abhebungsversuchen gekommen ist. Täterhinweise ergaben sich nicht. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Else-Krieg-Straße nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

