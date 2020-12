Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugenaufruf zu Unfall mit schwerverletztem Radfahrer in der Auestraße (39/0112)

SpeyerSpeyer (ots)

01.12.2020, 13:24 Uhr

Am Montag gegen 13:24 Uhr kam es in der Auestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 73-jährigen Radfahrer und einem Lkw, bei welchem der Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Radfahrer befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die das Unfallgeschehen vom Montag beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Solche werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

