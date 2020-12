Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrerer Katalysatoren auf Gelände eines Wohnmobilhandels entwendet (50/0112)

SpeyerSpeyer (ots)

16.11 - 01.12.2020

In der Zeit von 16.11.2020 bis 01.12.2020 entwenden unbekannte Täter auf dem Betriebsgelände eines Wohnmobilhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße die Katalysatoren mehrerer dort stehender Wohnmobile. Bislang wurden zwölf Fahrzeuge festgestellt, an denen die Katalysatoren ausgebaut wurden. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte bei ca. 32.500EUR liegen. Hinweise auf die unbekannten Täter ergaben sich vor Ort nicht. Die Polizei sucht daher Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wohnmobilhandels aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer über die Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

