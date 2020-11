Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener bedroht Jungen mit Messer in Straßenbahn: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Donnerstagabend gerieten zwei 14-Jährige in einer Straßenbahn mit einem offensichtlich betrunkenen Mann in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der unbekannte Täter ein Messer aus seiner Bauchtasche geholt und die beiden Jungen damit bedroht haben. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung der Polizei in der Kasseler Innenstadt verlief ohne Erfolg. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Straßenbahn gesehen haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die beiden 14-Jährigen aus Kassel den gerufenen Streifen des Kasseler Innenstadtreviers schilderten, waren sie gegen 20 Uhr mit einer aus Vellmar kommenden Straßenbahn in Richtung der Kasseler Innenstadt unterwegs. Während der Fahrt entwickelte sich der verbale Streit mit dem Mann, der offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Etwa in Höhe des Halitplatzes sei es schließlich zu der Bedrohung mit dem Messer gekommen. Nachdem es den beiden Jugendlichen gelungen war, den Mann zu beruhigen, sei dieser zunächst an der Haltestelle "Holländischer Platz" ausgestiegen. Die 14-Jährigen alarmierten sofort die Polizei und konnten bei ihrem Ausstieg in der Innenstadt noch sehen, wie der Täter am Königsplatz in eine Straßenbahn in Richtung Rathaus einstieg. Danach verliert sich seine Spur. Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben, der eine schwarze Mütze, eine graue Lederjacke, einen blauen Schal und eine Bauchtasche trug.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

