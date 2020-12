POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit zwei Leichtverletzten

Polizeidirektion Ludwigshafen

MutterstadtMutterstadt (ots)

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:39 Uhr ereignete sich an der Einmündung Pfalzring/Waldstraße ein Unfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr aus dem Pfalzring in die Waldstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden 22-jährigen Pkw-Fahrers. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung ist der Pkw des 22-Jährigen durch den Zusammenstoß gegen eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegende Grundstücksbegrenzung geschleudert worden. Dort entstand leichter Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Waldstraße in Höhe des Pfalzrings gesperrt werden.

