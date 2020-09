Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tätlicher Angriff: Flaschenwurf auf Journalisten und Polizeibeamte bei Kontrolle in Hannover-Mitte

Hannover (ots)

Am Rande einer routinemäßigen Kontrolle zweier Personen in Hannover-Mitte ist es am frühen Samstagmorgen, 05.09.2020, zu einem Flaschenwurf gekommen. Weil die Flasche ihr Ziel verfehlt hat, blieben zwei Polizeibeamte und ein Kamerateam, das die Kontrollen begleitete, unverletzt. Wenig später ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Funkstreifenbesatzung am Samstag gegen 02:15 Uhr am Opernplatz in Hannover-Mitte zwei Personen einer insgesamt achtköpfigen Gruppe kontrollieren. Dabei wurden die Beamten von einem Kamerateam begleitet, das von der Arbeit der Polizei berichten wollte.

Zu Beginn der Kontrolle entfernten sich die sechs Personen, die nicht von der Maßnahme betroffen waren, einige Meter von der Stelle und pöbelten bereits in Richtung der Journalisten. Nachdem die Kontrolle beendet war, flog aus Richtung der Gruppe eine Flasche, die nur knapp den Kopf einer Journalistin verfehlte und auf dem Boden landete.

Die Polizei konnte einen 26-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Er kam ins Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,10 Promille. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. /ram

