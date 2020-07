Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nicht vergessen abzuschließen!

Kaiserslautern (ots)

Dass man nicht "vergessen" sollte, sein Auto abzuschließen, hat spätestens am Dienstag ein Mann aus dem Stadtgebiet gelernt. Der 46-Jährige meldete der Polizei, dass sein Pkw von unbekannten Tätern durchwühlt wurde.

Den Wagen hatte der Mann am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Lettow-Vorbeck-Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 11.30 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, war das Handschuhfach geöffnet und - ebenso wie die Mittelkonsole - durchwühlt. Der 46-jährige Halter gab zu, vermutlich vergessen zu haben, sein Auto ordnungsgemäß zu verschließen.

Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten die Täter zwar "nur" etwas Münzgeld und ein Mäppchen mit den Fahrzeugpapieren - ärgerlich bleibt es trotzdem. Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! |cri

