Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter erbeutet bei Überfall in Hannover-Vahrenwald Geld

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagmorgen, 04.09.2020, die Filiale eines Finanzdienstleisters in Hannover-Vahrenwald überfallen. Bei der Tat in der Vahrenwalder Straße hat der mit einer Pistole bewaffnete Mann Geld erbeutet. Eine Mitarbeiterin hat dabei einen Schock erlitten. Der Räuber ist unerkannt geflüchtet.

Nach ersten Ermittlungen der Kripo betrat der maskierte Täter am Freitag gegen 08:30 Uhr die Filiale eines Finanzdienstleisters in der Vahrenwalder Straße. Mit vorgehaltener Pistole bedrohte er eine 52 Jahre alte Angestellte und forderte von ihr Geld. Anschließend fesselte der Mann die Frau und öffnete den Tresor. Aus diesem entnahm er Geld und flüchtete in Richtung der Cilienstraße. Die Frau erlitt einen Schock und kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zum Täter liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor: So trug der Mann zum Zeitpunkt der Tat dunkle Kleidung und eine helle Mund-Nase-Bedeckung. Aufgrund der wenigen Hinweise bittet die Polizei Menschen, die Zeugen der Tat geworden sind und zu dieser oder zu dem gesuchten Täter Angaben machen können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511 109-5555 zu melden. /ram, nash

